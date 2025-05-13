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Жительница Калуги подожгла пять автомобилей Росгвардии и избила пешехода

Жительница Калуги обвиняется в поджоге пяти служебных автомобилей Росгвардии и нападении на пешехода. После инцидента её задержали сотрудники МЧС. По данным СМИ, женщина могла быть замешана в мошеннической схеме с участием граждан Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: МЧС РФ

В Калуге 28-летняя местная жительница обвиняется в поджоге служебных автомобилей Росгвардии и нанесении телесных повреждений пешеходу.

По данным МЧС Калужской области, инцидент произошёл на охраняемой парковке около 23:00. Женщина подошла к пяти автомобилям, среди которых находились четыре «Лады Гранта» и ВАЗ-2114, облила их горючей жидкостью и подожгла. После этого она покинула место происшествия на автомобиле Chevrolet Aveo.

При выезде из города она совершила наезд на пешехода, затем вышла из машины и нанесла ему телесные повреждения. Подозреваемая была задержана сотрудниками МЧС и передана полиции. В настоящее время с ней проводятся следственные действия.

Как сообщают «Калужские новости», гражданка могла быть вовлечена в мошенническую схему, организованную гражданами Украины.