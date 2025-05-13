В Кировске при пожаре в квартире погибли пенсионерка и ее сын

Спасатели в одной из комнат обнаружили 52-летнего сына хозяйки квартиры, вынесли его на свежий воздух и передали медикам. Работники скорой медицинской помощи после проведения реанимационных действий констатировали смерть мужчины. В квартире спасатели обнаружили и труп женщины.