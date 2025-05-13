Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в Перми

Следственный комитет завел уголовное дело о побоях школьницы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о расследовании обстоятельств избиения девочки подростками в Перми. По делу о побоях несовершеннолетней завели уголовное дело.

СУ СК России взял во внимание распространенную в социальных сетях Перми информацию. В ней говорится о двух подростках, которые в Орджоникидзевском районе города в ходе конфликта нанесли побои 13-летней девочке. Избиение они снимали на видео.

Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Прокуратура Пермского края даст оценку деятельности субъектов системы профилактики, в том числе организации работы с учащимися в образовательном учреждении.