Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о расследовании обстоятельств избиения девочки подростками в Перми. По делу о побоях несовершеннолетней завели уголовное дело.
СУ СК России взял во внимание распространенную в социальных сетях Перми информацию. В ней говорится о двух подростках, которые в Орджоникидзевском районе города в ходе конфликта нанесли побои 13-летней девочке. Избиение они снимали на видео.
Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Прокуратура Пермского края даст оценку деятельности субъектов системы профилактики, в том числе организации работы с учащимися в образовательном учреждении.