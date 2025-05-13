ГТК: рыбу и креветки незаконно поставляли в Беларусь из ЕС

Подозреваемыми признаны 12 человек — граждане Республики Беларусь и Литовской Республики. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и неотложенных следственных действий установлено имущество злоумышленников — автомобиль и валюта на общую сумму порядка 800 тысяч белорусских рублей, на которые наложен арест.