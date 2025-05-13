ГТК: рыбу и креветки незаконно поставляли в Беларусь из ЕС

Компании, занимающиеся ввозом данных морепродуктов, сотрудничали с прибалтийскими перевозчиками и подделывали ветеринарные сертификаты. Из документов следовало, что продукция следовала якобы из Дании.
В ведомстве отметили, что установлено более 130 незаконных поставок таких товаров в Беларусь. Общая сумма последней партии составила порядка 42 млн рублей. Возбужден ряд уголовных дел по статье «Контрабанда», совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Подозреваемыми признаны 12 человек — граждане Республики Беларусь и Литовской Республики. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и неотложенных следственных действий установлено имущество злоумышленников — автомобиль и валюта на общую сумму порядка 800 тысяч белорусских рублей, на которые наложен арест.
Также за предоставление фиктивных документов на таможне к административной ответственности привлечено более 40 перевозчиков из Литвы и Эстонии. Арестовано имущество на сумму свыше 4 млн белорусских рублей — в счет обеспечения уплаты штрафов.
В ГТК уточнили, что участникам преступной схемы может грозить до 10 лет лишения свободы. Таможенные органы продолжают устанавливать иных членов группы.