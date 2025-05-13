В Красноярске экс-чиновнику администрации Стаканову ужесточили наказание

Бывшему заместителю руководителя департамента горхозяйства администрации Красноярска Владимиру Стаканову ужесточили наказание. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Красноярский краевой суд принял решение конфисковать в доход государства эквивалент взятки в размере 200 тысяч рублей и сохранил арест «Audi Q7».
Помимо этого, чиновник оштрафован на 2 млн рублей и приговорен к 7 годам колонии строгого режима с запретом деятельности в местном самоуправлении на 5 лет.
Напомним, что Владимир Стаканов был признан виновным в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В январе 2023 года чиновник получил 200 тысяч рублей в качестве взятки от подрядчика за беспрепятственную приемку работ и покровительство.
Уголовное дело в отношении взяткодателей было прекращено в связи со способствованием раскрытию преступления.
Сам Стаканов пытался обжаловать приговор, но безуспешно.
Ранее сообщалось о том, что в Хакасии за превышение полномочий судят главу сельсовета.