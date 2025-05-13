В Красноярске экс-чиновнику администрации Стаканову ужесточили наказание

Напомним, что Владимир Стаканов был признан виновным в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В январе 2023 года чиновник получил 200 тысяч рублей в качестве взятки от подрядчика за беспрепятственную приемку работ и покровительство.