В Волгограде состоится процесс над душителем 12-летней школьницы

— Вечером 16 мая 2024 года обвиняемый, находясь во дворе по улице Германа Титова в Волгограде, заметил 12-летнюю девочку с мобильным телефоном, заходящую в подъезд. Проследовав за ребёнком, злоумышленник на лестничной площадке между первым и вторым этажами напал на неё — схватил за горло и начал душить, — сообщила сегодня со ссылкой на материалы дела официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. — В этот момент из кабины лифта вышел местный житель, к которому девочка смогла обратиться за помощью. Опасаясь быть задержанным, фигурант поспешно покинул место происшествия и скрылся.