Таможня установила преступную схему ввоза в Беларусь красной рыбы и креветок

Дорогие морепродукты неизвестного происхождения ввозили в Беларусь по поддельным ветеринарным сертификатам Дании ряд белорусских фирм при помощи прибалтийских перевозчиков.
Таможенный комитет рассказал о выявлении более 130 преступных поставок таких товаров и возбуждении уголовных дел в отношении 12 граждан Беларуси и Литвы, которым грозит до 10 лет лишения свободы.
Таможня наложила арест на автомобили и валюту злоумышленников общей стоимостью более 800 тысяч рублей.
Кроме того, по фактам представления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на сумму порядка 42 миллионов рублей к административной ответственности привлечено более 40 перевозчиков Литвы и Эстонии. Арестовано имущество в счет уплаты штрафов не менее 4 миллионов рублей.
Работа по выявлению других участников преступной схемы продолжается.
Мы писали, что в Гомеле с помощью ОМОН задержали двух мужчин, которым грозит до 15 лет тюрьмы за вымогательство с насилием: «Вымогали деньги, пытая раскаленным утюгом» (здесь подробности).
Кроме того, пожар в Барановичах унес жизни трех человек: «Мужчина погиб в огне, мать и дочь скончались по дороге в больницу» (все подробности здесь).