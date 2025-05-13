Таможня установила преступную схему ввоза в Беларусь красной рыбы и креветок

Кроме того, по фактам представления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на сумму порядка 42 миллионов рублей к административной ответственности привлечено более 40 перевозчиков Литвы и Эстонии. Арестовано имущество в счет уплаты штрафов не менее 4 миллионов рублей.