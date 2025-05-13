Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможня установила преступную схему ввоза в Беларусь красной рыбы и креветок

Таможенный комитет сказал о выявлении более 130 незаконных поставок дорогих морепродуктов в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Таможенный комитет Беларуси выявил и пресек схему незаконного ввоза на территорию ЕАЭС с территории ЕС красной рыбы и креветок.

Дорогие морепродукты неизвестного происхождения ввозили в Беларусь по поддельным ветеринарным сертификатам Дании ряд белорусских фирм при помощи прибалтийских перевозчиков.

Таможенный комитет рассказал о выявлении более 130 преступных поставок таких товаров и возбуждении уголовных дел в отношении 12 граждан Беларуси и Литвы, которым грозит до 10 лет лишения свободы.

Таможня наложила арест на автомобили и валюту злоумышленников общей стоимостью более 800 тысяч рублей.

Кроме того, по фактам представления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на сумму порядка 42 миллионов рублей к административной ответственности привлечено более 40 перевозчиков Литвы и Эстонии. Арестовано имущество в счет уплаты штрафов не менее 4 миллионов рублей.

Работа по выявлению других участников преступной схемы продолжается.

Мы писали, что в Гомеле с помощью ОМОН задержали двух мужчин, которым грозит до 15 лет тюрьмы за вымогательство с насилием: «Вымогали деньги, пытая раскаленным утюгом» (здесь подробности).

Кроме того, пожар в Барановичах унес жизни трех человек: «Мужчина погиб в огне, мать и дочь скончались по дороге в больницу» (все подробности здесь).