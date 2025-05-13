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3 пенсионера пострадали в ДТП с Chevrolet Niva и Mazda CX5 в Самарской области

Машины столкнулись утром 12 мая в Кинельском районе губернии. Пассажиру одного из авто потребовалась госпитализация.

Машины столкнулись утром 12 мая в Кинельском районе губернии. Пассажиру одного из авто потребовалась госпитализация, заявили в региональном главке.

78-летний автолюбитель на Chevrolet Niva ехал по 29-му километру трассы «Самара — Бугуруслан» в сторону столицы губернии. По пути влетел в Mazda CX5 с 66-летним мужчиной за рулем.

Владельцу первой машины и его 72-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение, 65-летнюю женщину из второй отвезли в больницу. Также в понедельник вечером в региональном центре девушка на кроссовере врезалась в мопед.

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