Движение ограничено в Слюдянском районе из-за последствий ДТП

Напоминаем, что 8 мая, 58-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros двигался со стороны Иркутска в направлении поселка Култук, не справился с управлением и столкулся с УАЗом, двигающимся в попутном направлении, а после перевернулся за дорожное ограждение.