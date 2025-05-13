Движение ограничено в Слюдянском районе из-за последствий ДТП

Госавтоинспекция информирует об ограничении движения транспорта в Слюдянском районе. На 95-м км федеральной автодороги «Р-258-Байкал» службы устраняют последствия ДТП с большегрузом, перевозившим алкогольную продукцию от 8 мая, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МВД Иркутской области.
Напоминаем, что 8 мая, 58-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros двигался со стороны Иркутска в направлении поселка Култук, не справился с управлением и столкулся с УАЗом, двигающимся в попутном направлении, а после перевернулся за дорожное ограждение.