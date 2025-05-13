В Самаре на улице Ульяновской спилили цветущий каштан и обещали высадить липы

В областной столице вырубили еще несколько деревьев. На этот раз жители забили тревогу — с улицы Ульяновской убрали цветущий каштан и еще несколько деревьев.
По соцсетям сразу же разлетелись кадры произошедшего.
Мэрия Самары дала такой ответ на вопрос о происходящем:
«В ближайшее время на ул. Ульяновской будут высажены новые крупномерные липы. Старые деревья снесены по заявлению местных жителей в связи с повреждением коры стволов болезнью. К сожалению, цветущее дерево тоже было повреждено».
В тот же день на Куйбышева спилили две старинные ели. Тогда такие действия обосновали аварийным состоянием деревьев.
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