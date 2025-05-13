В Ангарске задержали второго предполагаемого организатора смертельной гонки

Следователи задержали второго предполагаемого организатора нелегальных гонок в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, 32-летнюю женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
— Женщина допрошена, дала признательные показания. Следствие ходатайствует перед Ангарским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю, сбившему 17-летнюю девушку, и двоим организаторам, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ночь на 11 мая на трассе под Ангарском развернулись нелегальные гонки, во время которых 31-летний водитель «Тойоты Чайзер» не справился с управлением и влетел в толпу зрителей, стоявших на обочине. В аварии погибла 17-летяя девушка, еще два человека получили серьезные травмы. 22-летний парень попал в больницу с переломом двух ног, а 18-летняя девушка — с тяжелой травмой бедра.
На контроле прокуратуры г. Ангарска находятся ход и результаты расследования уголовного дела. В это время Следком просит откликнуться свидетелей смертельной гонки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Забайкалья осуждены за попытку вступления в террористическую организацию.