В Ангарске задержали второго предполагаемого организатора смертельной гонки

Напомним, в ночь на 11 мая на трассе под Ангарском развернулись нелегальные гонки, во время которых 31-летний водитель «Тойоты Чайзер» не справился с управлением и влетел в толпу зрителей, стоявших на обочине. В аварии погибла 17-летяя девушка, еще два человека получили серьезные травмы. 22-летний парень попал в больницу с переломом двух ног, а 18-летняя девушка — с тяжелой травмой бедра.