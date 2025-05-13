В Домодедово накрыли нарколабораторию: изъято 70 кг мефедрона

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. За это преступление ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.