Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Домодедово накрыли нарколабораторию: изъято 70 кг мефедрона

В подмосковном Домодедово полиция обнаружила нарколабораторию, где хранилось свыше 70 кг мефедрона. Мужчина задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, у которого на загородном участке в подмосковном Домодедово обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщили в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, правоохранительные органы изъяли у фигуранта свыше 70 кг мефедрона. По версии следствия, наркотик был приобретён у неустановленных лиц с целью последующего незаконного сбыта.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. За это преступление ему грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.