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20-летний парень попал под колеса «пятнадцатой» в Самарской области утром 12 мая

ДТП случилось в понедельник в Сызрани. Пострадавшему оказали разовую медпомощь.

ДТП случилось в понедельник в Сызрани. Пострадавшему оказали разовую медпомощь, уточнили в региональном главке.

Полицейские объяснили: 19-летний парень на «пятнадцатой» ехал по улице Ерамасова со Степного переулка в сторону Ульяновского шоссе. По дороге около дома № 69 не пропустил и сбил 20-летнего пешехода.

Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Ему потребовалась помощь медиков. В тот же день в Самарской области в ДТП с Chevrolet Niva и Mazda CX5 пострадали три пенсионера.

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