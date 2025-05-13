«13 мая в аэропорту “Казань” произошло задымление автобуса. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе авиагавани. Там также отметили, что пламени и возгорания не было.
Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
Сегодня в аэропорту Казани задымился перронный автобус. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта.
«13 мая в аэропорту “Казань” произошло задымление автобуса. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе авиагавани. Там также отметили, что пламени и возгорания не было.
Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.