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В аэропорту Казани задымился перронный автобус

Сегодня в аэропорту Казани задымился перронный автобус. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта.

Источник: ИА Татар-информ

«13 мая в аэропорту “Казань” произошло задымление автобуса. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе авиагавани. Там также отметили, что пламени и возгорания не было.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.