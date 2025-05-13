Бывшей новосибирской судье смягчили приговор по делу о взятке

Как указывается в материалах следствия, в 2022 году мировой судье Марине Сальниковой поручили вести дело о незаконной охоте. Обвиняемый, житель Омской области, застреливший на охоте косулю, неоднократно не являлся на заседания. После этого судья заочно изменила ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и объявила в федеральный розыск.