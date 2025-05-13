Афера на 95 млн рублей: на главу новосибирского Минпромторга завели дело

Следствие полагает, что с мая 2023 года по январь 2024 года Андрей Гончаров незаконно уменьшил объем товаров, которые должны были быть поставлены по государственному контракту. Он провел оплату в размере 95 млн рублей обществу с ограниченной ответственностью, название которого не раскрывается. В отношении руководства этой организации также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по итоговым материалам прокурорской проверки и результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области. Задержан ли Гончаров и другие участники преступной схемы — не уточняется. В телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области опубликованы кадры обыска.
NGS.ru еще в декабре со ссылкой на источник сообщало об обысках у Андрея Гончарова и его экс-заместителя Максима Останина. Эти следственные действия связаны с делом о махинациях по госконтрактам на сумму около 150 млн рублей. По информации издания, сотрудники Минпромторга Новосибирской области передавали юрлицу конфиденциальные данные о планируемых закупках и условиях государственных контрактов.
NGS.ru тогда озвучил имена сотрудников Минпромторга, подозреваемых в махинациях с госконтрактами: это Юрий Воробьев, начальник отдела мониторинга потребительского рынка, и Наталья Зырянова, начальник управления экономики и финансов. Они предоставляли коммерческой организации конфиденциальную информацию о предстоящих закупках и фальсифицировали конкурентные предложения, завышая цены. Воробьеву и Зыряновой вменялось мошенничество при исполнении государственных контрактов по материальному обеспечению военнослужащих на общую сумму 750 млн рублей. По версии следствия, эти сотрудники Минпромторга Новосибирской области заранее передавали данные о закупках, подделывали предложения от других участников торгов и завышали цены.