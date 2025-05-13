Афера на 95 млн рублей: на главу новосибирского Минпромторга завели дело

Следствие полагает, что с мая 2023 года по январь 2024 года Андрей Гончаров незаконно уменьшил объем товаров, которые должны были быть поставлены по государственному контракту. Он провел оплату в размере 95 млн рублей обществу с ограниченной ответственностью, название которого не раскрывается. В отношении руководства этой организации также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).