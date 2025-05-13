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Женщину и ее сына спасли из горящей квартиры в Молодечненском районе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщину и ее сына спасли из горящей квартиры в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире в деревне Носилово Молодечненского района поступило в МЧС вчера вечером. До прибытия спасателей сосед вывел из горящей квартиры хозяйку жилища 1969 года рождения. Позже ее госпитализировали. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили на балконе второго этажа мужчину 1990 года рождения, сына женщины, и вывели его на улицу при помощи спасательного капюшона. Мужчина не пострадал.

По предварительной версии, причиной происшествия стала неосторожность при курении.