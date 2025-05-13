Женщину и ее сына спасли из горящей квартиры в Молодечненском районе

Сообщение о возгорании в квартире в деревне Носилово Молодечненского района поступило в МЧС вчера вечером. До прибытия спасателей сосед вывел из горящей квартиры хозяйку жилища 1969 года рождения. Позже ее госпитализировали. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили на балконе второго этажа мужчину 1990 года рождения, сына женщины, и вывели его на улицу при помощи спасательного капюшона. Мужчина не пострадал.