В Уфе стало известно о самочувствии попавшего под колеса 4-летнего мальчика

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, вчера вечером «скорая» доставила мальчика в больницу, где его осмотрели травматолог, нейрохирург, хирург. Были проведены необходимые обследования.
Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести и проходит консервативное лечение.
На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как мальчик выбегает из припаркованной машины, спотыкается и падает под колесо проезжавшего в этот момент автомобиля. Скорее всего, водитель не смог оперативно отреагировать и затормозить.