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В Уфе стало известно о самочувствии попавшего под колеса 4-летнего мальчика

4-летний малыш, пострадавший в ДТП во дворе дома по улице Менделеева, доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу.

Источник: Башинформ

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, вчера вечером «скорая» доставила мальчика в больницу, где его осмотрели травматолог, нейрохирург, хирург. Были проведены необходимые обследования.

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести и проходит консервативное лечение.

На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как мальчик выбегает из припаркованной машины, спотыкается и падает под колесо проезжавшего в этот момент автомобиля. Скорее всего, водитель не смог оперативно отреагировать и затормозить.