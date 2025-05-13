В Челябинске 12-летний школьник на электросамокате тяжело травмировал мужчину

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 мая.
Около дома 24 по улице Калинина несовершеннолетний водитель электросамоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода.
«Телесные повреждения получил мужчина 1960 года рождения, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», — прокомментировали в ГАИ.
Отмечается, что СИМ управлял мальчик 2012 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и инспектор по делам несовершеннолетних.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.