Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самосвал Howo горел открытым пламенем в Самарской области ночью 13 мая

Это произошло в Большечерниговском районе губернии. Водитель большегруза получил ожоги.

Это произошло в Большечерниговском районе губернии. Пострадал водитель большегруза. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сотрудники ведомства получили информацию о ЧП во вторник в 2:58. В муниципальном центре на улице Советской горели гараж и самосвал марки Howo. Ожоги получил владелец машины.

Ее тушили специалисты 133-й пожарно-спасательной части. В 3:25 огонь ликвидировали. Также на месте происшествия работали медики и правоохранители.

Ранее в регионе горел автомобиль Audi.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!