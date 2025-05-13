Самосвал Howo горел открытым пламенем в Самарской области ночью 13 мая

Это произошло в Большечерниговском районе губернии. Пострадал водитель большегруза. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники ведомства получили информацию о ЧП во вторник в 2:58. В муниципальном центре на улице Советской горели гараж и самосвал марки Howo. Ожоги получил владелец машины.
Ее тушили специалисты 133-й пожарно-спасательной части. В 3:25 огонь ликвидировали. Также на месте происшествия работали медики и правоохранители.
Ранее в регионе горел автомобиль Audi.
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