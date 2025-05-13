Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ока» и Opel столкнулись в Самарской области вечером 12 мая

ДТП произошло в Безенчуке. Медпомощь никому не потребовалась.

ДТП произошло в Безенчуке. Медпомощь никому не потребовалась, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Представители ведомства узнали об инциденте в понедельник в 17:35. В поселке на улице Центральной столкнулись белая «Ока» и черная иномарка марки Opel. В аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работали караул 115-й пожарно-спасательной части, полицейские и медики. Первые отключили аккумуляторы легковушек и стабилизировали их.

А в Сызрани на улице Ерамасова 19-летний автолюбитель на «пятнадцатой» сбил 20-летнего парня. Пешеходу оказали разовую медпомощь.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!