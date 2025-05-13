«Ока» и Opel столкнулись в Самарской области вечером 12 мая

ДТП произошло в Безенчуке. Медпомощь никому не потребовалась, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Представители ведомства узнали об инциденте в понедельник в 17:35. В поселке на улице Центральной столкнулись белая «Ока» и черная иномарка марки Opel. В аварии никто не пострадал.
На месте происшествия работали караул 115-й пожарно-спасательной части, полицейские и медики. Первые отключили аккумуляторы легковушек и стабилизировали их.
А в Сызрани на улице Ерамасова 19-летний автолюбитель на «пятнадцатой» сбил 20-летнего парня. Пешеходу оказали разовую медпомощь.
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