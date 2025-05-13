Арест нижегородскому предпринимателю Дмитрию Дзепе продлили до 13 июля

Такое решение принял Нижегородский районный суд, сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе суда.
Напомним, бизнесмена задержали 21 ноября 2024 года. По версии следствия, он причастен к противоправному получению более 30 объектов недвижимости на территории Нижнего Новгорода. Сам Дзепа отрицает обвинения. Он настаивает, что здания находились в крайне плохом состоянии, не имели рыночной стоимости и требовали значительных вложений. По его словам, он инвестировал собственные средства в их восстановление.
Ранее прокуратура Нижегородской области заявила о намерении взыскать с предпринимателя не только спорные объекты, но и 805 миллионов рублей.
Также сообщалось, что Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело бывшего генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая о взятках.