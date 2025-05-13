Вынесен первый приговор по делу о взятках экс-главе самарского ГУ МЧС

После этого следствие установило, что в коррупционной схеме были задействованы другие бывшие высокопоставленные силовики Самарской области, которых также задержали. Среди них оказались экс-руководитель УФМС по Самарской области Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-начальник третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и бывший замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин.