В Луганске при атаке БПЛА ВСУ погибли двое сотрудников МЧС

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли сотрудники Главного управления МЧС России по ЛНР — заместитель службы пожаротушения — начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко», — сказали в ведомстве.
Позже там сообщили о 15 пострадавших сотрудниках при повторной атаке БПЛА ВСУ. Двое доставлены в Луганскую больницу в состоянии средней степени тяжести. У пожарных минно-взрывные травмы и осколочные ранения, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще 13 сотрудников находятся на амбулаторном лечении.
«Двое сотрудников МЧС, пострадавших сегодня утром во время атаки БПЛА ВСУ, находятся с ранениями в больнице. Это двое молодых парней, одному из них 27 лет, второму — 31. Они получили минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые, а также осколочные ранения. Состояние пострадавших средней степени тяжести, оба в сознании, к контактам доступны», — приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что атака БПЛА была произведена на асфальтобетонный завод — украинские войска нанесли повторный удар по пожарному расчету, работавшему на пожаре. В МЧС РФ уточнили, что повторная атака была совершена с помощью беспилотника самолетного типа.
«МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах», — добавили в МЧС.