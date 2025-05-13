В Луганске при атаке БПЛА ВСУ погибли двое сотрудников МЧС

«Двое сотрудников МЧС, пострадавших сегодня утром во время атаки БПЛА ВСУ, находятся с ранениями в больнице. Это двое молодых парней, одному из них 27 лет, второму — 31. Они получили минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые, а также осколочные ранения. Состояние пострадавших средней степени тяжести, оба в сознании, к контактам доступны», — приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.