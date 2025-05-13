Оставленная без присмотра собака у школы покусала ребенка в Волгограде

В Волжском завершили расследование уголовного дела о нападении собаки на ребенка. Девятилетний мальчик стал жертвой агрессии лайки, которую ее хозяйка оставила привязанной у забора школы, отправившись в магазин. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, инцидент произошел 15 августа 2024 года около четырех часов дня.