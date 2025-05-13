Оставленная без присмотра собака у школы покусала ребенка в Волгограде

В Волжском завершили расследование уголовного дела о нападении собаки на ребенка. Девятилетний мальчик стал жертвой агрессии лайки, которую ее хозяйка оставила привязанной у забора школы, отправившись в магазин. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, инцидент произошел 15 августа 2024 года около четырех часов дня.
Собака, не имевшая намордника и привязанная к забору всего лишь трехметровым поводком, набросилась на группу из пяти детей, игравших неподалеку. В результате нападения мальчик получил множественные рваные раны лица и головы. Медицинская экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью, а полученные повреждения оставят на лице ребенка неизгладимые рубцы, требующие хирургического вмешательства.
Хозяйка собаки отрицает свою вину, утверждая, что в момент нападения находилась в другом месте. Однако ее алиби опровергнуто видеозаписями с камер наблюдения магазина и свидетельскими показаниями.
Прокуратура города Волжского Волгоградской области считает собранные доказательства достаточными для передачи дела в суд. Уголовное дело направили в Волжский городской суд для рассмотрения, по существу. Женщине грозит наказание за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.