Калининградская пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей из-за действий мошенников

Потерпевшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ей позвонили злоумышленники, представившиеся бывшим руководством и сотрудниками правоохранительных органов.
Сначала женщине сообщили, будто бы в отношении одного из её бывших коллег ведется расследование, а следом другой собеседник начал утверждать, что на неё распространяется проверка на предмет финансирования иностранных государств. Чтобы обезопасить свои накопления, жертва была убеждена перевести всю сумму денежных средств — около 450 тыс. руб., — на специальный счёт, обозначенный мошенниками как безопасный.
Осознав факт совершения мошеннических действий, пострадавшая незамедлительно обратилась в органы правопорядка Центрального района города Калининград. По данным обстоятельствам было возбуждено уголовное дело по статье 159 части третьей Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Расследование продолжается.