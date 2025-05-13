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Калининградская пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей из-за действий мошенников

Жительница Калининграда, 77-летняя женщина, обратилась в полицию с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Источник: Янтарный край

Потерпевшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ей позвонили злоумышленники, представившиеся бывшим руководством и сотрудниками правоохранительных органов.

Сначала женщине сообщили, будто бы в отношении одного из её бывших коллег ведется расследование, а следом другой собеседник начал утверждать, что на неё распространяется проверка на предмет финансирования иностранных государств. Чтобы обезопасить свои накопления, жертва была убеждена перевести всю сумму денежных средств — около 450 тыс. руб., — на специальный счёт, обозначенный мошенниками как безопасный.

Осознав факт совершения мошеннических действий, пострадавшая незамедлительно обратилась в органы правопорядка Центрального района города Калининград. По данным обстоятельствам было возбуждено уголовное дело по статье 159 части третьей Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Расследование продолжается.