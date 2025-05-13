Калининградская пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей из-за действий мошенников

Сначала женщине сообщили, будто бы в отношении одного из её бывших коллег ведется расследование, а следом другой собеседник начал утверждать, что на неё распространяется проверка на предмет финансирования иностранных государств. Чтобы обезопасить свои накопления, жертва была убеждена перевести всю сумму денежных средств — около 450 тыс. руб., — на специальный счёт, обозначенный мошенниками как безопасный.