Под Слуцком пассажир микроавтобуса выпал на проезжую часть во время движения. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В сообщении говорится, что 12 мая, в понедельник, примерно в 17.00 в деревне Ячево Слуцкого района на улице Центральной 62-летний пассажир, являющийся жителем Солигорска, выпал из микроавтобуса Volkswagen Crafter во время движения.
В ведомстве отметили, что за рулем транспортного средства находился 47-летний водитель. Он выполнял левый поворот. Уточняется, что пассажир с полученными травмами был доставлен в больницу.
Пассажир микроавтобуса выпал на дорогу во время движения в Слуцком районе. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
Тем временем транспортники сказали белорусам, что водитель маршрутки обязан выдать билет еще на остановке.
Кстати, Минтранс высказался о запрете «черных списков» пассажиров в Беларуси.
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