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В Омской области по требованию прокуратуры семье погибшего в ДТП водителя выплатят 1,7 миллиона рублей

В Любинском районе Омской области суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда семье мужчины, погибшего в аварии на трассе Тюмень — Омск.

Источник: РИА "Новости"

Основанием для обращения в суд стало заключение районной прокуратуры.

Трагедия произошла 24 июня 2024 года. На федеральной автодороге столкнулись легковая «Лада Приора» и грузовик. В результате аварии погиб 38-летний водитель легкового автомобиля.

Водитель грузовика признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ и лишил водительских прав на два с половиной года.

Супруга и сыновья погибшего обратились в суд с требованием взыскать компенсацию с транспортной компании — владельца грузового автомобиля. С учётом заключения прокурора, суд удовлетворил требования истцов и постановил выплатить семье 1,7 миллиона рублей.