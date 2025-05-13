В Омской области по требованию прокуратуры семье погибшего в ДТП водителя выплатят 1,7 миллиона рублей

Основанием для обращения в суд стало заключение районной прокуратуры.
Трагедия произошла 24 июня 2024 года. На федеральной автодороге столкнулись легковая «Лада Приора» и грузовик. В результате аварии погиб 38-летний водитель легкового автомобиля.
Водитель грузовика признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ и лишил водительских прав на два с половиной года.
Супруга и сыновья погибшего обратились в суд с требованием взыскать компенсацию с транспортной компании — владельца грузового автомобиля. С учётом заключения прокурора, суд удовлетворил требования истцов и постановил выплатить семье 1,7 миллиона рублей.