Задержан подозреваемый в поджоге дома Кира Стармера

С момента вступления в должность премьер-министра в июле 2024 года Кир Стармер и его семья проживают в резиденции на Даунинг-стрит, 10. Его личный дом на севере Лондона, оцениваемый британскими СМИ в £2 млн, сдается в аренду. Именно этот дом стал объектом поджога в ночь на понедельник, пишет ТАСС.