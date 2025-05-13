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Задержан подозреваемый в поджоге дома Кира Стармера

Скотленд-Ярд в ночь на 13 мая задержал 21-летнего мужчину по подозрению в попытке поджога дома, принадлежащего британскому премьер-министру Киру Стармеру. В полицейском управлении Лондона отметили, что преступника заключили под стражу.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Полиция предполагает, что задержанный также может быть причастен к двум другим поджогам в той же части Лондона: одному, в котором пострадал автомобиль, и другому, в котором был поврежден жилой дом.

Согласно свидетельствам очевидцев, пожару предшествовал сильный хлопок, разбудивший граждан, проживающих в соседних домах.

С момента вступления в должность премьер-министра в июле 2024 года Кир Стармер и его семья проживают в резиденции на Даунинг-стрит, 10. Его личный дом на севере Лондона, оцениваемый британскими СМИ в £2 млн, сдается в аренду. Именно этот дом стал объектом поджога в ночь на понедельник, пишет ТАСС.

В настоящее время следственные действия по данному происшествию проводит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. В полиции сообщили, что это связано с тем, что «в прошлом этот дом был связан с высокопоставленным общественным деятелем», а также является мерой предосторожности.

Возгорание в доме Кира Стармера на севере Лондона произошло рано утром 12 мая. В результате была повреждена входная дверь, пострадавших нет. Полицейское оцепление дома продолжает действовать.