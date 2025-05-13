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Полиция ищет очевидцев ДТП с самокатчиком и велосипедистом на Тихорецкой

Водитель электросамоката скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция Калининградской области просит откликнуться очевидцев ДТП, после которого водитель-нарушитель скрылся с места происшествия.

8 мая в 17:03 в Калининграде на ул. Тихорецкой в районе д. 12 неустановленный водитель электросамоката при движении по тротуару по ул. Киевской со стороны ул. Узловой в направлении ул. Тихорецкой, столкнулся с несовершеннолетним водителем велосипеда.

16-летний водитель велосипеда получил телесные повреждения.

Водитель электросамоката скрылся с места ДТП.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться в ОБ ДПС.

552−511 дежурная часть,

552−526 отделение розыска,

8 (952)7933564 — инспектор отделения розыска ОБ ДПС.