Полиция ищет очевидцев ДТП с самокатчиком и велосипедистом на Тихорецкой

8 мая в 17:03 в Калининграде на ул. Тихорецкой в районе д. 12 неустановленный водитель электросамоката при движении по тротуару по ул. Киевской со стороны ул. Узловой в направлении ул. Тихорецкой, столкнулся с несовершеннолетним водителем велосипеда.