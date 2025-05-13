Мужчину осудили за убийство сестры в Петербурге 18-летней давности

Жителя Дагестана признали виновным в убийстве родной сестры, совершенном в ноябре 2006 года в парке «Сосновая Поляна» в Петербурге.
— Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, — сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
По данным следствия, между родственниками давно были личные конфликты. В день преступления мужчина встретился с сестрой в парке и нанес ей не менее 13 ударов ножом в спину и шею. Тело женщины тогда нашли без документов и долго не могли установить ее личность.
Продвижение в расследовании стало возможным после генетической экспертизы, подтвердившей, что погибшая — уроженка Петербурга. Следователи отработали версию причастности ее брата. В мае 2024 года мужчину задержали в Дагестане. На допросе он признался в убийстве.
Суд признал собранные следствием доказательства достаточными и вынес приговор по статье «Убийство».