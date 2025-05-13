В Ангарске предполагаемому водителю и организатору гонок продлили задержание

Ангарский городской суд продлил срок задержания одному из предполагаемых организаторов незаконных гонок, а также водителю, насмерть сбившему 17-летнюю девушку. Как ранее сообщала КП-Иркутск, страшная авария произошла на трассе «Ангарск — Тальяны» в ночь на 11 мая.
— 13 мая поступил материал об избрании меры пресечения в отношении 34-летней женщины, которая подозревается в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека). Продлено задержание подозреваемой на срок не более 72 часов для предоставления следователем дополнительных доказательств, — отметили в пресс-службе.
Что касаемо возможного виновника ДТП, он также останется под стражей на срок не более 72 часов. В это время следователи задержали второго предполагаемого организатора нелегальных гонок — 32-летнюю женщину. Она уже допрошена, а также дала признательные показания.