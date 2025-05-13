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Сломал ребра и выбил зубы: 17-летний житель Башкирии вломился в дом к бывшему мамы и жестоко его избил

В Башкирии подросток ворвался в дом экс-сожителя матери и избил его.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии подростку вынесли приговор за избиение пожилого мужчины. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в минувшем январе 17-летний парень проник в дом бывшего сожителя своей матери. Юноша уже был в ссоре с ним, и потому внезапная встреча быстро переросла в скандал. Дошло до драки, и подросток избил 60-летнего мужчину, сломав ему ребра и выбив зубы. Причиненный потерпевшему вред квалифицируют как средней тяжести.

Подсудимый признал вину. Отмечается, что он состоит на учете в органах системы профилактики. Мировой суд по Бурзянскому району назначил ему два месяца ограничения свободы.

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