Сломал ребра и выбил зубы: 17-летний житель Башкирии вломился в дом к бывшему мамы и жестоко его избил

По данным надзорного ведомства, в минувшем январе 17-летний парень проник в дом бывшего сожителя своей матери. Юноша уже был в ссоре с ним, и потому внезапная встреча быстро переросла в скандал. Дошло до драки, и подросток избил 60-летнего мужчину, сломав ему ребра и выбив зубы. Причиненный потерпевшему вред квалифицируют как средней тяжести.