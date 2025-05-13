Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападениях бойцовской собаки на людей во Владивостоке

Уточняется, что ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях. У собаки бойцовской породы имеется хозяин, но он отпускает её бегать без поводка и намордника. Питомец неоднократно нападал на детей и взрослых, а также животных, однако жильцы так и не добились от владельца бойцовского пса ответственного поведения.
Предположительно, речь о проблемном собаководе из дома № 56 по улице Адмирала Кузнецова. Местная жительница писала, что он неоднократно нападал на неё и на её собаку, последнее нападение произошло 9 мая 2025 года. Она утверждала, что в полиции отказывались возбуждать уголовные дела, даже когда женщина получила при нападении серьёзные телесные повреждения и подтвердила их справкой.
12 мая в полиции, в свою очередь, сообщили, что из медицинского учреждения в дежурную часть поступала телефонограмма. Из медицинского учреждения правоохранителям доложили, что врачебная помощь понадобилась 45-летней женщине с укушенной раной.
Также инцидентом занялась прокуратура. О конфликте ведомству стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. Представители ведомства уже опросили владельца собаки и очевидцев происшествия, устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавшей (женщине диагностировали укушенные раны левого и правого предплечья).
Ранее Бастрыкина заинтересовал другой безответственный владелец бойцовской собаки из Владивостока, систематически пугавший своим агрессивным питомцем жильцов дома на проспекте Красного Знамени. До вмешательства следователей мужчина, целенаправленно натравивший собаку на человека, смог отделаться только административным делом за нахождение питомца в общественном месте без намордника (наказание — от предупреждения до штрафа в размере 3 тысяч рублей).
Отметим, что в Госдуме обсуждают создание экстренной службы реагирования на агрессивных собак, доступной по единому номеру 112. Предполагается, что для устранения особо опасных особей на вызовы будут приезжать силовики с огнестрельным оружием.