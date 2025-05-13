Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападениях бойцовской собаки на людей во Владивостоке

Предположительно, речь о проблемном собаководе из дома № 56 по улице Адмирала Кузнецова. Местная жительница писала, что он неоднократно нападал на неё и на её собаку, последнее нападение произошло 9 мая 2025 года. Она утверждала, что в полиции отказывались возбуждать уголовные дела, даже когда женщина получила при нападении серьёзные телесные повреждения и подтвердила их справкой.