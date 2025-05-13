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Два сотрудника МЧС погибли из-за атаки БПЛА на завод в Луганске

Сегодня утром во время ликвидации пожара на асфальтобетонном заводе в Луганске спасатели подверглись повторной атаке беспилотника Вооружённых Сил Украины. В результате двое сотрудников МЧС России погибли, ещё 15 человек пострадали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: МЧС РФ

Как сообщило МЧС России, сегодня утром асфальтобетонный завод в Луганске подвергся атаке БПЛА Вооружённых Сил Украины. Пожарный расчёт был направлен на место для ликвидации возгорания. Во время проведения работ по тушению огня по спасателям был нанесён повторный удар с применением беспилотника самолётного типа.

В результате атаки 13 человек получили травмы и проходят лечение амбулаторно, двое были госпитализированы, два сотрудника МЧС погибли:

Михаил Пронько, майор внутренней службы, служил в системе МЧС 18 лет. Награждён ведомственными наградами.

Дмитрий Савенко, старший сержант внутренней службы, проработал в МЧС около пяти лет. Завоевал уважение коллег как ответственный и самоотверженный специалист.

МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве особо отметили, что оба сотрудника неоднократно участвовали в ликвидации чрезвычайных происшествий и спасли десятки жизней.