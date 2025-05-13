Два сотрудника МЧС погибли из-за атаки БПЛА на завод в Луганске

Как сообщило МЧС России, сегодня утром асфальтобетонный завод в Луганске подвергся атаке БПЛА Вооружённых Сил Украины. Пожарный расчёт был направлен на место для ликвидации возгорания. Во время проведения работ по тушению огня по спасателям был нанесён повторный удар с применением беспилотника самолётного типа.
В результате атаки 13 человек получили травмы и проходят лечение амбулаторно, двое были госпитализированы, два сотрудника МЧС погибли:
Михаил Пронько, майор внутренней службы, служил в системе МЧС 18 лет. Награждён ведомственными наградами.
Дмитрий Савенко, старший сержант внутренней службы, проработал в МЧС около пяти лет. Завоевал уважение коллег как ответственный и самоотверженный специалист.
МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве особо отметили, что оба сотрудника неоднократно участвовали в ликвидации чрезвычайных происшествий и спасли десятки жизней.