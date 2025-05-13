Два сотрудника МЧС погибли из-за атаки БПЛА на завод в Луганске

Как сообщило МЧС России, сегодня утром асфальтобетонный завод в Луганске подвергся атаке БПЛА Вооружённых Сил Украины. Пожарный расчёт был направлен на место для ликвидации возгорания. Во время проведения работ по тушению огня по спасателям был нанесён повторный удар с применением беспилотника самолётного типа.