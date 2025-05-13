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Полицейские Самарской области поймали пассажира авто с 0,25 граммами «синтетики»

Это случилось в марте 2025 года в Кинель-Черкасском районе губернии. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в значительном размере.

Это случилось в марте 2025 года в Кинель-Черкасском районе губернии. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в значительном размере, рассказали в региональном главке.

Правоохранители остановили машину после нарушения ПДД. При составлении протокола обратили внимание на нервного 30-летнего пассажира. Позже выявили признаки опьянения. Далее на мужчину составили административный материал.

После повезли в отдел. В присутствии понятых нашли пакет с 0,25 граммами «синтетики». Злоумышленник объяснил: упаковку с запрещенным веществом нашел в гаражном массиве и оставил себе.

На него завели уголовное дело. Находится под подпиской о невыезде. Также оштрафовали на 4 тыс. рублей за потребление наркотика без назначения врача.

Ранее писали, что в самарскую колонию хотели пронести «запрещенку» в двух рулонах туалетной бумаги.

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