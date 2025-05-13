«Четырнадцатая» и Kia Ceed врезались в Самарской области днем 13 мая

Легковушки влетели друг в друга в Сызранском районе губернии. Одному из участников аварии потребовалась помощь врачей.
В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС уточнили: сведения о ДТП появились во вторник в 12:44. На 15-м километре проезжей части Урал — Усинское — Пионерский столкнулись «четырнадцатая» и Kia Ceed.
Пострадал владелец отечественной машины. Его отвезли в больницу. На месте происшествия сотрудники 185-й пожарно-спасательной части отключили аккумуляторы авто. Госавтоинспекторы организовали проверку.
До этого в области столкнулись «Ока» и Opel. Никто не пострадал.
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