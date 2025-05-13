Любовь зла: Житель Приднестровья переехал к возлюбленной, а она украла с его кредитки 42 тысячи

Когда он засыпал в алкогольной эйфории, подруга брала карточку из кошелька и снимала необходимые ей денежные средства. Пароль, записанный на бумажке, нашла в том же бумажнике. Небольшую сумму тратила на стол и алкоголь, львиную долю оставляла на личные расходы. Таким образом, за 10 дней с карты заявителя исчезли почти 24 тысячи приднестровских рублей. Ввиду отсутствия мобильного телефона мужчина не получал смс-сообщения о списании денежных средств.