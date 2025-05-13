Любовь зла: Житель Приднестровья переехал к возлюбленной, а она украла с его кредитки 42 тысячи

С заявлением в милицию обратился 42-летний житель Тирасполя. С его кредитной карты была списана крупная сумма денег, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Разбираясь, в данной ситуации, правоохранители выяснили: потерпевший жил у новой 44-летней возлюбленной. Женщина любезно принимала гостя на своей территории. Как говорят, кормила, поила, спать укладывала. Хорошо проводя время, потерпевший даже не догадывался, что многодневный банкет оплачивают деньгами с его кредитной карты.
Когда он засыпал в алкогольной эйфории, подруга брала карточку из кошелька и снимала необходимые ей денежные средства. Пароль, записанный на бумажке, нашла в том же бумажнике. Небольшую сумму тратила на стол и алкоголь, львиную долю оставляла на личные расходы. Таким образом, за 10 дней с карты заявителя исчезли почти 24 тысячи приднестровских рублей. Ввиду отсутствия мобильного телефона мужчина не получал смс-сообщения о списании денежных средств.
По факту кражи милиция ведёт разбирательство, собирает материалы доследственной проверки. Барышне может грозить уголовная ответственность и лишение свободы до пяти лет.