Угрожали убийством: у минчанина требовали отдать криптовалюту на 1 млрд рублей

Суд признал жителя Гродно виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме этого, суд назначил ему штраф в размере 500 базовых величин, сказал Чубковец.