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Угрожали убийством: у минчанина требовали отдать криптовалюту на 1 млрд рублей

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Суд в Беларуси вынес обвинительный приговор по делу о разбойном нападении и вымогательстве рекордной суммы криптовалюты жителю Гродно, по совокупности преступлений он получил 13 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре.

Источник: Sputnik.by

Преступление было совершено в августе 2024 года, когда двое мужчин под видом электриков проникли в квартиру минчанина и стали требовать крупную сумму криптовалюты, угрожая убийством и пытая электрошокером.

Генпрокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о разбойном нападении и вымогательстве у минчанина криптовалюты на общую сумму в эквиваленте более 1 млрд рублей.

сообщил заместитель начальника главного управления генеральной прокуратуры Беларуси Кирилл Чубковец

«Крепкий орешек»

В ходе судебного следствия было установлено, что злоумышленники, угрожая убийством и насилием, надели на потерпевшего наручники и требовали перевести на их виртуальный кошелек 5 750 биткоинов, рассказал Чубковец.

«Электрики» использовали похожую на пистолет Макарова пневматику с глушителем и электрошокер. Но потерпевший так и не перевел им биткоины.

«После чего злоумышленники связали потерпевшего и дали ему 24 часа на выполнение своих требований», — сказал прокурор.

По его словам, после совершения преступления один из злоумышленников покинул территорию Беларуси, второго, жителя Гродно задержали оперативники.

Суд признал жителя Гродно виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме этого, суд назначил ему штраф в размере 500 базовых величин, сказал Чубковец.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.