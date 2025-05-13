Угрожали убийством: у минчанина требовали отдать криптовалюту на 1 млрд рублей

Преступление было совершено в августе 2024 года, когда двое мужчин под видом электриков проникли в квартиру минчанина и стали требовать крупную сумму криптовалюты, угрожая убийством и пытая электрошокером.
Генпрокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о разбойном нападении и вымогательстве у минчанина криптовалюты на общую сумму в эквиваленте более 1 млрд рублей.
«Крепкий орешек»
В ходе судебного следствия было установлено, что злоумышленники, угрожая убийством и насилием, надели на потерпевшего наручники и требовали перевести на их виртуальный кошелек 5 750 биткоинов, рассказал Чубковец.
«Электрики» использовали похожую на пистолет Макарова пневматику с глушителем и электрошокер. Но потерпевший так и не перевел им биткоины.
«После чего злоумышленники связали потерпевшего и дали ему 24 часа на выполнение своих требований», — сказал прокурор.
По его словам, после совершения преступления один из злоумышленников покинул территорию Беларуси, второго, жителя Гродно задержали оперативники.
Суд признал жителя Гродно виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме этого, суд назначил ему штраф в размере 500 базовых величин, сказал Чубковец.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.