Жених в больнице. Погибшая на гонках под Иркутском девушка собиралась замуж

В ночь на 11 мая под Иркутском устроили нелегальные гонки, которые закончились трагедией. Один из участников заезда — водитель иномарки на скорости влетел в толпу — под колёсами оказались несколько человек. В результате погибла 17-летняя девушка. Корреспондент irk.aif.ru поговорил со знакомыми погибшей.
Случайно оказалась на гонках.
Погибшая Ольга (имя изменено — прим. ред.) — из многодетной семьи, одна из четырех дочерей. Всегда помогала родителям и заботилась о младших сестрёнках, которых она очень любила. Школу Оля уже окончила и была студенткой техникума.
«Она была исполнительная, ответственная. Такой светлый человечек. У неё со всеми были дружеские отношения. Ей легко давалась учёба. Она участвовала во всех мероприятиях и в изготовлении маскировочных сетей для участников военной спецоперации», — рассказала корреспонденту irk.aif.ru куратор группы Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий Любовь Баженова.
У юной и жизнерадостной Оли были большие планы на будущее. Через два месяца она собиралась… выйти замуж. Молодой человек ждал её совершеннолетия. В июле ей бы исполнилось 18 лет. Но жизнь распорядилась иначе. Друзья говорят, что Оля случайно оказалась на этом заезде.
В тот злополучный день одна из её подруг не смогла пойти на гонки, и друзья позвали Ольгу. На мероприятие она пришла вместе с женихом — парень оказался среди пострадавших и теперь оплакивает любимую, находясь на больничной койке с переломанными ногами. Пострадала еще одна девушка, стоявшая рядом. Ее госпитализировали с тяжелой травмой бедра.
Анонс первого в этом сезоне заезда с говорящим заголовком «Ну что, друзья, готовы?» организаторы клуба ночных гонок опубликовали в соцсетях. Для гонок выбрали 9-й километр трассы «Ангарск-Тальяны» (автодороги общего пользования), где собралось немало народу. В соцсетях писали о том, что на заезд приехало около 50 гонщиков.
Один из очевидцев рассказал «Газете.Ru» о том, что ограждения у старта были, но зрители стояли и там, где никаких заборов уже не было. Именно там находились молодые люди, среди которых оказалась Ольга.
«Все плачут».
После трагедии следователи регионального СК возбудили уголовное дело. Им заинтересовался председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования. Вскоре задержали двух предполагаемых организаторов нелегальных гонок и 31-летнего водителя, который насмерть сбил девушку.
Одна из подруг рассказала корреспонденту irk.aif.ru о том, что Оля была хорошим другом и душой компании. «Она была жизнерадостной, мечтательной. Очень любила рисовать и планировала стать тату-мастером», — сдерживая слёзы, сказала подруга погибшей.
Любовь Баженова рассказала, что 8 мая её студенты поздравляли ветеранов-детей войны и в честь этого решили устроить чаепитие.
«Помню в тот день Оля опаздывала. Я позвонила ей и спросила: “Где ты?”, а она сказала: “Еду, сейчас уже буду”. Смотрю на фотографию, где она улыбается, — говорит куратор группы. — Нам будет не хватать её. Все плачут».
Прощание с девушкой состоится 15 мая. Родные, друзья, знакомые соберутся, чтобы проводить в последний путь своего самого дорогого, любимого и светлого человека.
Редакция АиФ-Иркутск, а также педагоги и ученики техникума выражают соболезнования семье Ольги.