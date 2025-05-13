Жених в больнице. Погибшая на гонках под Иркутском девушка собиралась замуж

«Помню в тот день Оля опаздывала. Я позвонила ей и спросила: “Где ты?”, а она сказала: “Еду, сейчас уже буду”. Смотрю на фотографию, где она улыбается, — говорит куратор группы. — Нам будет не хватать её. Все плачут».