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В Перми автомобиль сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребёнка доставили в больницу.

Автомобиль сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Перми, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказывает ведомство, авария случилась утром 13 мая в Орджоникидзевском районе города. Около 8:20 часов автомобиль «Лада Гранта» двигался по улице Репина в микрорайоне Гайва. В один момент, возле дома по улице Карбышева, 52, водитель 1998 года рождения наехал на девочку, которая в этот момент пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.

После аварии пострадавшего ребёнка доставили в больницу.

«В результате ДТП пострадавшая получили различные травмы и была госпитализирована. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», — рассказывает краевая полиция.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о состоянии пострадавшей девочки в министерстве здравоохранения Пермского края.