В Перми автомобиль сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

Как рассказывает ведомство, авария случилась утром 13 мая в Орджоникидзевском районе города. Около 8:20 часов автомобиль «Лада Гранта» двигался по улице Репина в микрорайоне Гайва. В один момент, возле дома по улице Карбышева, 52, водитель 1998 года рождения наехал на девочку, которая в этот момент пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.