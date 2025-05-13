Главным тренером уфимского «Салавата Юлаева» намерен остаться Виктор Козлов

На пресс-конференции по итогам сезона главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов выразил готовность остаться в «Салавате Юлаеве». По его словам, переговорный процесс уже близится к завершению, и он искренне хочет продолжать работу с уфимской командой.
Козлов подчеркнул значимость достигнутого результата — попадания в четверку сильнейших клубов КХЛ. Он отметил, что команда достойно преодолела все трудности и сделала серьезный шаг вперед в своем развитии. Особое внимание тренер уделил прогрессу хоккеистов, которые с каждым сезоном набираются опыта и демонстрируют профессиональный рост.
Напомним, Виктор Козлов возглавляет «Салават Юлаев» с 2022 года. В завершившемся сезоне команда остановилась в полуфинале Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву», но тем не менее завоевала бронзовые медали чемпионата.
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