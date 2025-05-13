В Новосибирске введен режим повышенной готовности из-за аварии на ливневой канализации

Соответствующее постановление, подписанное мэром Максимом Кудрявцевым, опубликовано на официальном сайте администрации города.
Режим повышенной готовности введен для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с аварией в районе дома № 40.
Муниципальному казённому учреждению «Гормост» поручено провести обследование ливневой системы между домами № 40 и № 57. Специалисты должны подготовить технические решения для восстановления водоотведения и устранения причин затопления придомовых территорий и подвалов многоквартирных домов на улице Театральной. Также планируется реконструкция разрушенной водоприемной камеры с заменой кирпичной кладки на сборные железобетонные элементы, а также промывка ливневой системы на проблемном участке.
Управляющим компаниям, обслуживающим дома в этом районе, предписано приостановить эксплуатацию затопленных подвалов и ограничить доступ жителей в эти помещения.
Кроме того, коммунальные службы должны привлечь специализированные организации для проведения инженерно-геологического обследования грунтов оснований многоквартирных домов, а также проверки состояния фундаментов и строительных конструкций зданий.