В Новосибирске введен режим повышенной готовности из-за аварии на ливневой канализации

Муниципальному казённому учреждению «Гормост» поручено провести обследование ливневой системы между домами № 40 и № 57. Специалисты должны подготовить технические решения для восстановления водоотведения и устранения причин затопления придомовых территорий и подвалов многоквартирных домов на улице Театральной. Также планируется реконструкция разрушенной водоприемной камеры с заменой кирпичной кладки на сборные железобетонные элементы, а также промывка ливневой системы на проблемном участке.