На Дону вынесли приговор организаторам канала незаконной миграции

Приговором суда Алиеву назначено три года условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 150 тыс. руб по статье п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК «Организация незаконной миграции». Богданова признана виновной по статье ч. 4 ст. 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», и приговорена к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 года и штрафом в 200 тыс. руб. Сафиев приговорен к двум годам колонии условно и испытательному сроку на два года. Приговоры суда вступили в силу.