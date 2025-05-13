Неизвестные выстрелили в такси с ребенком в Анапе

Водитель сразу же сообщил о происшествии в службу экстренной помощи 112, однако, несмотря на ожидание, полицейские не приехали на место происшествия в течение часа. Впоследствии сотрудники полиции связались с водителем и попросили его самостоятельно приехать в отдел для подачи заявления.



Сотрудники ОМВД России по Анапе начали проверку по данному факту. Следственно-оперативная группа установила, что окно пассажирской двери автомобиля было разбито по неизвестной причине, и теперь полицейские пытаются выяснить, что стало причиной повреждения стекла, и кто может быть ответственным за происшествие.



«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.



Этот инцидент вызвал опасения среди горожан, ведь факт стрельбы в такси, где находился ребенок, является угрозой безопасности на улицах города.