Водитель сразу же сообщил о происшествии в службу экстренной помощи 112, однако, несмотря на ожидание, полицейские не приехали на место происшествия в течение часа. Впоследствии сотрудники полиции связались с водителем и попросили его самостоятельно приехать в отдел для подачи заявления.
Сотрудники ОМВД России по Анапе начали проверку по данному факту. Следственно-оперативная группа установила, что окно пассажирской двери автомобиля было разбито по неизвестной причине, и теперь полицейские пытаются выяснить, что стало причиной повреждения стекла, и кто может быть ответственным за происшествие.
«В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.
Этот инцидент вызвал опасения среди горожан, ведь факт стрельбы в такси, где находился ребенок, является угрозой безопасности на улицах города.
Неизвестные выстрелили в такси с ребенком в Анапе
В Анапе вечером 12 мая произошел инцидент, в результате которого в такси с ребенком внутри было разбито окно, предположительно, в результате выстрела. По информации, поступившей в полицию, инцидент произошел около 23:30 на улице Рождественской, между 2 и 3 корпусом. Когда водитель остановился, чтобы высадить пассажиров, в заднюю дверь автомобиля, где находился ребенок в кресле, был произведен выстрел.
Водитель сразу же сообщил о происшествии в службу экстренной помощи 112, однако, несмотря на ожидание, полицейские не приехали на место происшествия в течение часа. Впоследствии сотрудники полиции связались с водителем и попросили его самостоятельно приехать в отдел для подачи заявления.