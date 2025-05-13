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В Тольятти полиция задержала подростка, который украл у пенсионеров 2 млн рублей

17-летний парень работал в интересах мошенников.

17-летний парень работал в интересах мошенников.

О пропаже средств рассказали 89-летняя пенсионерка и 77-летний мужчина. До этого с ними созвонились незнакомцы и объяснили, что их близкие якобы стали виновниками аварий.

Предлагали избавить родственников от уголовного преследования за вознаграждение. Деньги посоветовали передать некоему стажеру. Позже к пострадавшим приехал подросток и забрал сбережения (около 2 млн рублей).

После этого «курьера» задержали. Правоохранители продолжают искать его «работодателей», пишет «МВД Медиа».

Ранее в Самарской области женщина украла телефон, но не смогла включить его и выкинула.

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