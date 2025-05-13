В муниципалитете Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с водой

Отключение холодной воды произошло в Волжском районе Самарской области утром в понедельник, 12 мая. Из строя вышел насос на водозаборной скважине в поселке Калинка. Воды не было до вечера в 12 многоквартирных и 284 частных жилых домах, а также в двух социально значимых объектах. Неисправность устранили. Однако во вторник ситуация повторилась.