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В муниципалитете Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с водой

Режим чрезвычайной ситуации введен в Волжском районе Самарской области во вторник, 13 мая. Это связано с проблемами с холодным водоснабжением, сообщает региональное ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

«На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 12 многоквартирных и 231 частных жилых домов и два социально значимых объекта», — говорится в сообщении.

Отключение холодной воды произошло в Волжском районе Самарской области утром в понедельник, 12 мая. Из строя вышел насос на водозаборной скважине в поселке Калинка. Воды не было до вечера в 12 многоквартирных и 284 частных жилых домах, а также в двух социально значимых объектах. Неисправность устранили. Однако во вторник ситуация повторилась.