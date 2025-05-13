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В Самаре 39 пожарных тушили дом в Школьном тупике 13 мая

Крупный пожар произошел в частном секторе в Самаре.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем 13 мая в Самаре произошел крупный пожар в частном секторе. В Школьном тупике загорелся жилой дом. Информация о ЧП поступила в 12.42, уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Горели надворные постройки и кровля жилого дома, — уточнила пресс-служба ведомства.

Пожар охватил 120 квадратных метров. На месте ЧП работали 39 пожарных-спасателей. Для борьбы с огнем задействовали 10 единиц техники.

В 13.22 пожар потушили. В результате погибших и пострадавших нет. А что привело к возгоранию, выяснят дознаватели МЧС России.