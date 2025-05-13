В Самаре 39 пожарных тушили дом в Школьном тупике 13 мая

Днем 13 мая в Самаре произошел крупный пожар в частном секторе. В Школьном тупике загорелся жилой дом. Информация о ЧП поступила в 12.42, уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Горели надворные постройки и кровля жилого дома, — уточнила пресс-служба ведомства.
Пожар охватил 120 квадратных метров. На месте ЧП работали 39 пожарных-спасателей. Для борьбы с огнем задействовали 10 единиц техники.
В 13.22 пожар потушили. В результате погибших и пострадавших нет. А что привело к возгоранию, выяснят дознаватели МЧС России.