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Два с половиной года условно: в Костанае осудили водителя за смертельное ДТП

В Костанайском межрайонном суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении водителя, спровоцировавшего ДТП со смертельным исходом, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: EL.kz

Как установил суд, в декабре 2024 года на 561 километре трассы «Алматы — Екатеринбург» водитель автомобиля «Tank 500» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hyundai Sonata», за рулём которого находился Ш.

В результате аварии водитель «Hyundai» погиб, его пассажир, а также пассажир внедорожника получили травмы и были доставлены в Костанайскую областную больницу.

Прокурор просил назначить подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с пятилетним запретом на управление автомобилем.

Потерпевшие просили суд не лишать водителя свободы, указав на то, что он добровольно возместил ущ