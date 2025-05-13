Два с половиной года условно: в Костанае осудили водителя за смертельное ДТП

Как установил суд, в декабре 2024 года на 561 километре трассы «Алматы — Екатеринбург» водитель автомобиля «Tank 500» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hyundai Sonata», за рулём которого находился Ш.
В результате аварии водитель «Hyundai» погиб, его пассажир, а также пассажир внедорожника получили травмы и были доставлены в Костанайскую областную больницу.
Прокурор просил назначить подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с пятилетним запретом на управление автомобилем.
Потерпевшие просили суд не лишать водителя свободы, указав на то, что он добровольно возместил ущ