Бывший следователь Костарев: Ангарский маньяк мог убить около сотни женщин

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», вошел в историю как один из самых жестоких серийных убийц. За 18 лет он лишил жизни десятки женщин, действуя с особой жестокостью: душил, наносил удары ножом и топором. В 2015 году его приговорили к пожизненному за 22 убийства, но позже выяснилось, что жертв гораздо больше. В 2018-м суд добавил ему второе пожизненное, а на сегодняшний день Попков признался в 86 убийствах и 3 покушениях. Как сообщает «Комсомольская правда», слухи о маньяке появились еще в конце 1990-х.