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Бывший следователь Костарев: Ангарский маньяк мог убить около сотни женщин

Попков признался в 86 убийствах и 3 покушениях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», вошел в историю как один из самых жестоких серийных убийц. За 18 лет он лишил жизни десятки женщин, действуя с особой жестокостью: душил, наносил удары ножом и топором. В 2015 году его приговорили к пожизненному за 22 убийства, но позже выяснилось, что жертв гораздо больше. В 2018-м суд добавил ему второе пожизненное, а на сегодняшний день Попков признался в 86 убийствах и 3 покушениях. Как сообщает «Комсомольская правда», слухи о маньяке появились еще в конце 1990-х.

— Когда я приехал в Ангарск, местные власти махали руками: «Какой еще маньяк? Никакой серии у нас нет…» — вспоминает следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России в отставке Валерий Костарев.

Попков, бывший милиционер, даже участвовал в поисках убийцы, которого сам же и был. Отправной точкой его преступной карьеры стала измена жены, но саму супругу он не тронул — боялся оставить дочь сиротой.

Заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области Евгений Карчевский, изучив сотни дел, доказал причастность Попкова к еще 59 убийствам. Костарев в это время уверен, что жертв еще больше — около десятка эпизодов остаются нераскрытыми.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ангарский маньяк убил женщину-дворника из-за грубого ответа.